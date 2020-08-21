Министерство внутренних дел Украины накануне проведения местных выборов инициировало изменения в Избирательный кодекс, а именно – сокращение срока охраны участков, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщили в пресс-центре ведомства 21 августа

Аваков пояснил, что сейчас в Избирательный кодекс заложен срок охраны участков — 8 дней до выборов, в МВД предлагают сократить это время до 3 дней.



«Это очень большая нагрузка на весь личный состав», — уточнил министр внутренних дел. Личная дивизия министра МВД Украины. Как Аваков вооружает друзей и знакомых пулеметами, автоматами и пистолетами © avakov.com/Yulia Babych Предложение находится на рассмотрении профильного комитета Верховной рады. Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября. Рассматривается также вопрос переносе даты голосования в связи с пандемией коронавируса.