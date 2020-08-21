Аваков пояснил, что сейчас в Избирательный кодекс заложен срок охраны участков — 8 дней до выборов, в МВД предлагают сократить это время до 3 дней.
«Это очень большая нагрузка на весь личный состав», — уточнил министр внутренних дел.
По словам главы ведомства, такие изменения в министерстве предлагают для того, чтобы предотвратить случаи перерегистрации избирателей накануне голосования и обеспечить «честное и прозрачное проведение выборов».
Предложение находится на рассмотрении профильного комитета Верховной рады.
Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.
Рассматривается также вопрос переносе даты голосования в связи с пандемией коронавируса.