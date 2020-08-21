Аваков пояснил, что сейчас в Избирательный кодекс заложен срок охраны участков — 8 дней до выборов, в МВД предлагают сократить это время до 3 дней.

«Это очень большая нагрузка на весь личный состав», — уточнил министр внутренних дел.

Личная дивизия министра МВД Украины. Как Аваков вооружает друзей и знакомых пулеметами, автоматами и пистолетами
Личная дивизия министра МВД Украины. Как Аваков вооружает друзей и знакомых пулеметами, автоматами и пистолетами
© avakov.com/Yulia Babych
По словам главы ведомства, такие изменения в министерстве предлагают для того, чтобы предотвратить случаи перерегистрации избирателей накануне голосования и обеспечить «честное и прозрачное проведение выборов».

Предложение находится на рассмотрении профильного комитета Верховной рады.

Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.

Рассматривается также вопрос переносе даты голосования в связи с пандемией коронавируса.