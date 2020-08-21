Поскольку оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится в Литве, возможно, ей руководят белорусские политики в изгнании либо какие-то европейские структуры. Об этом рассказал политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Москве в Белоруссии нужен лидер, который пользуется доверием общества © РИА Новости, Владимир Трефилов

Политолог считает, что Тихановская в качестве президента Белоруссии является уже отыгранным вариантом, который сыграла свою роль до выборов, а сейчас ситуация по-другому развивается.

Болкунец добавил, что она озвучивает какие-то вещи как голос протеста, но существенной роли она никакой играть не будет.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.