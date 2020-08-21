Радикалы из новой ультраправой организации Centuria вывесили плакат «Место для ваты» и висельные петли под пешеходным мостом над аллеей Героев Небесной Сотни в центре Киева. Об этом свидетельствует видео, обнародованное в Telegram-канале организации 21 августа

Червяки сомнения. Треволнения мелких украинских радикалов © Facebook, Владислав Мальцев

«Они — предатели и пособники оккупантов, они коллаборационисты и советские приспособленцы. Напомни, где настоящее место для ваты», — говорится в подписи к видеоролику.

Участникам акции, которую запускают радикалы, предлагают взять стикеры с изображением неугодных организации политиков с петлями на шее и «сфотографировать их в самых креативных местах». Победителям обещают подарки.