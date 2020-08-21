Молодые люди в черной одежде и масках вышли на пешеходный мост над аллеей Героев Небесной Сотни и развернули плакат. Позже камера меняет ракурс, и становится заметно, что с моста свисают веревочные висельные петли.
«Они — предатели и пособники оккупантов, они коллаборационисты и советские приспособленцы. Напомни, где настоящее место для ваты», — говорится в подписи к видеоролику.
Участникам акции, которую запускают радикалы, предлагают взять стикеры с изображением неугодных организации политиков с петлями на шее и «сфотографировать их в самых креативных местах». Победителям обещают подарки.