Каждый пятый украинец хотел бы жить в другой стране, среди желающих уехать за границу в основном молодые люди до 40 лет. Об этом 21 августа сообщило информационное агентство "РБК-Украина" со ссылкой на данные опросов фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова

Примерно 19% украинцев хотели бы строить свою жизнь в другом государстве.

Среди причин желания уехать нестабильная политическая ситуация (13%), плохие условия жизни (13%), возможность за границей больше заработать (22%).

Зеленский обещает увеличить минимальную зарплату на Украине © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Данные опросов, показавшие, что каждый пятый украинец желает уехать, говорят и о том, что 70% населения страны связывают свое будущее исключительно с Украиной.

И это притом, что по результатам последнего опроса общественно-политических настроений лишь 20% украинцев считают, что дела в стране идут в правильном направлении, а почти 70% — противоположного мнения.