Примерно 19% украинцев хотели бы строить свою жизнь в другом государстве.
Среди причин желания уехать нестабильная политическая ситуация (13%), плохие условия жизни (13%), возможность за границей больше заработать (22%).
По данным Евростата, зарплата на Украине в 9-12 раз меньше, чем в большинстве стран Европы, а в рейтинге стран мира по средней зарплате в 2020 году Украина занимает 68-е место, ближайшие к ней в списке — Таиланд и Грузия, Россия — на 54-м месте.
Данные опросов, показавшие, что каждый пятый украинец желает уехать, говорят и о том, что 70% населения страны связывают свое будущее исключительно с Украиной.
И это притом, что по результатам последнего опроса общественно-политических настроений лишь 20% украинцев считают, что дела в стране идут в правильном направлении, а почти 70% — противоположного мнения.