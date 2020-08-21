Если бы Евросоюз ввел против Белоруссии жесткие секторальные санкции, от этого больше всего пострадала бы именно европейская экономика. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Абзалов: Россия в Белоруссии пока действует по принципу меньшего из зол © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт пояснил, что ввести секторальные санкции так, чтобы не пострадала европейская экономика, без внешнего воздействия изначально было бы крайне сложно.

«Например, можно ударить по нефти. Это будет интересно Польше, но этот трафик важен для Европейского союза. Можно ударить по калийным удобрениям, по Китаю или Индии, основным потребителям. Но это приведет к серьезному росту цен на калийные удобрения, сомневаюсь, что европейские фермеры будут счастливы это узнать. Можно ударить по транзиту. Но Белоруссия — один из основных транзитеров европейских товаров в Россию и наоборот. От этого проигрывает Польша, с которой много чего связано», — привел пример Абзалов.

Политолог добавил, что американская сторона теоретически могла бы так маневрировать и ввести жесткие санкции, но их сдерживают предыдущие договоренности с белорусской стороной.

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На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.