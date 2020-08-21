Пророссийские силы смогут активизироваться в Белоруссии, только если президент республики Александр Лукашенко проведет политическую реформу и возобновит интеграционные процессы с РФ. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру 21 августа

«Ими никогда не интересовались». Безпалько назвал пророссийских активистов в Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Однако, по мнению Ищенко, это не значит, что пророссийские силы могут воспользоваться этой ситуацией и начать играть более активную роль в политике республики. Он подчеркнул, что пророссийские силы в Белоруссии давно дезорганизованы и в политическом плане ничего из себя не представляют.

«Если Лукашенко, как он обещал, проведет политическую и экономическую реформу и если он, как ему рекомендовал [президент РФ Владимир] Путин, начнет резкую активизацию интеграционных процессов, пророссийские силы получат возможность более активно участвовать в белорусской политике. Но это будет потом. Пока что нет», — сказал эксперт.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.