Белорусская оппозиция уже допустила большую ошибку, опубликовав радикально антироссийскую программу а-ля «сделаем тут еще одну Украину». Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Пока что отношение к Лукашенко не является маркером геополитических ориентаций белорусов © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт отметил, что сейчас оппозиция пытается сделать вид, что это была либо ошибка, либо их подставили, но в любом случае та программа, которую они опубликовали, могла отпугнуть большую часть участников протестного движения.

«Там прописывался радикальный украинский сценарий, для большинства протестующих совершенно неприемлемый. Поэтому сейчас Координационный совет должен убедить участников протеста в том, что внешнеполитическая тема не является принципиально значимой для оппозиции и что совет не пытается направить Белоруссию к противостоянию с Россией», — пояснил Неменский.

Политолог добавил, что подобные заявления делаются не для Москвы, поскольку здесь ими никого не обманешь, а именно для участников протеста, чтобы не допустить отхода от него всех тех, кто не хотел бы разрыва с Россией.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.