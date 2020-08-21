В Координационном совете белорусской оппозиции ранее опровергли обвинения в том, что их политика направлена на разрыв или ограничение отношений с Россией, и выразили готовность контактировать с Москвой.
Эксперт отметил, что сейчас оппозиция пытается сделать вид, что это была либо ошибка, либо их подставили, но в любом случае та программа, которую они опубликовали, могла отпугнуть большую часть участников протестного движения.
«Там прописывался радикальный украинский сценарий, для большинства протестующих совершенно неприемлемый. Поэтому сейчас Координационный совет должен убедить участников протеста в том, что внешнеполитическая тема не является принципиально значимой для оппозиции и что совет не пытается направить Белоруссию к противостоянию с Россией», — пояснил Неменский.
Политолог добавил, что подобные заявления делаются не для Москвы, поскольку здесь ими никого не обманешь, а именно для участников протеста, чтобы не допустить отхода от него всех тех, кто не хотел бы разрыва с Россией.
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На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.