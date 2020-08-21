Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет проводить жесткую политику по стабилизации ситуации. Об этом 21 августа сообщает госагентство БелТА

По его словам силовиков и госслужащих шантажируют.

«Омоновцев, госслужащих, журналистов каждый день травят. Не хочу называть фамилию, но одному заместителю руководителя прислали СМС: к вечеру не сдашься, заберем дочку. Это будем вытравливать каленым железом», — добавил президент.

После закрытия избирательных участков 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Как объявил ЦИК страны, Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.

Оппозиция создала Координационный совет и собралась добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, а также проведения новых президентских выборов. Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами». По его мнению, программа оппозиции предполагает разрыв отношений Белоруссии с Россией. В совете опровергли обвинения Лукашенко, назвав его слова «попыткой манипуляции и обмана».