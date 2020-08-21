Оппозиция в Белоруссии организовала сетевой протест, у которого нет головного центра, что лишает его возможности перерасти в настоящий майдан. Об этом российский политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру 21 августа

Повторяя опыт Майдана. Устанут ли минчане от протестов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам Неменского, это было главным сражением и оппозиция его проиграла, так как даже не попыталась закрепиться на площади, создать постоянно действующий протест с контролируемой территорией и начать майдан.

«Ее проблема в том, что это настоящий сетевой протест… У нее нет руководящего центра, нет лидеров, нет единого продуманного плана. В таком состоянии они и не смогли бы организовать постоянный протестный лагерь, так что решили от этого плана отказаться», — пояснил эксперт.

Он отметил, что ставка на всеобщую забастовку также не сработала, так как у взрослых работающих белорусов ответственность перед семьями взяла верх.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.