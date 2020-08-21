Польша в последний момент выступила против того, чтобы вводить жесткие санкции против Белоруссии, опасаясь, что это решение может подтолкнуть Минск в сторону России. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если белорусская оппозиция не мобилизует протест в выходные, Лукашенко их додавит © РИА Новости, Нина Зотина

«Я думаю, что это окончательное решение, потому что даже Польша заявляет, что санкции против Белоруссии не нужны, поскольку это подталкивает ее в объятия России, а надо действовать более тонко», — пояснил эксперт.

Ищенко также отметил, что если президент Александр Лукашенко проведет политическую и экономическую реформу и, начнет резкую активизацию интеграционных процессов, пророссийские силы получат возможность более активно участвовать в белорусской политике.

Но если Лукашенко решит, что это лишь маленький эксцесс, который можно пережить, тогда он будет продолжать ту же самую политику, и в этом случае следующий Майдан его сметет, добавил политолог.

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На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.