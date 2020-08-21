По его словам, несмотря на то, что заседания в Европейском совете шли за закрытыми дверями, невооруженным глазом можно было увидеть две позиции относительно дальнейшей судьбы президента Белоруссии Александра Лукашенко.
«Более жесткую предлагали восточноевропейские страны. Ходили слухи, так как у них [оппонентка Лукашенко Светлана] Тихановская находится [в Литве], что они хотели провозгласить чуть ли не белорусское правительство в изгнании, поддерживать его и тем самым спихнуть Лукашенко… Я уверен, что там еще были призывы осудить Россию… Эта жесткая позиция не прошла, но и сказать, что позиция ЕС мягкая, тоже нельзя утверждать», — сказал Рар.
По его мнению, к счастью, что от экономических санкций против Белоруссии также отказались, так как политолог считает, что это ударило бы, прежде всего, не по Лукашенко, а по народу, который ЕС хочет защитить.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.