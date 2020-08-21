Президент Белоруссии Александр Лукашенко не может пойти на переговоры с оппозицией, иначе признает свое поражение, поэтому вынужден давить на нее. Об этом российский политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру 21 августа

В следственном комитете Белоруссии начались допросы членов оппозиционного Координационного совета © sk.gov.by

«Если Лукашенко сможет закрепить свою победу, то есть если протестное движение не сможет вновь активизироваться, то начнется период репрессий против тех, кто активно принимал в нем участие. И первый удар придется по лидерам протеста, которые входят в состав Координационного совета», — сказал Неменский.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

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