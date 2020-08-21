По его словам, обвинения Лукашенко в адрес оппозиции, которая не признает его как победителя выборов и ориентируется на перехват власти, вполне логичны. Его задача — давить альтернативный центр власти, а не вступать с ним в переговоры, что частично признало бы легитимность оппозиции.
«Если Лукашенко сможет закрепить свою победу, то есть если протестное движение не сможет вновь активизироваться, то начнется период репрессий против тех, кто активно принимал в нем участие. И первый удар придется по лидерам протеста, которые входят в состав Координационного совета», — сказал Неменский.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.