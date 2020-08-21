«В связи с введением "красного уровня" распространения эпидемической опасности в Черновцах от 24 августа все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины в городе отменены. Просим сознательных жителей в День флага (23 августа — ред.) поднять знамя над своими домами, а в День независимости — исполнить государственный гимн дома», — говорится в сообщении.
Ранее на Украине был продлен «адаптивный» карантин, согласно которому страна делится на несколько зон по числу случаев заражения коронавирусом — «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная».
Минздрав Украины сообщил, что в стране, по данным на пятницу, 21 августа, зафиксированы 100 643 случая инфицирования COVID-19, скончались 2207 человек, 51 078 выздоровели.