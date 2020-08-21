Ведущая Снежана Егорова озвучила свое мнение об «украинских воинах» в эфире программы «Прямо_Talk», заявив, что это люди, которые «никогда ничему не учились, не вкладывались, не стремились ни к чему». За свои слова актриса получила шквал критики в соцсетях, пишет УНИАН 21 августа

«Все, что предлагается в последнее, постмайданное время, например, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые повылазили непонятно откуда. Они просто готовы пожертвовать своей жизнью. Да, это подвиг, возможно. А может быть, это высокая суицидальная готовность, когда человек не видит перспектив в своей жизни и эта жизнь не представляет для него ценность. Это как наркоманы, которые за дозу готовы жизнь продать, кровь отдать последнюю. Но это же ненормально», — сказала Егорова.

Снежана Егорова: «Украины как государства нет. Люди брошены на произвол судьбы» © предоставлено Снежаной Егоровой

«Вроде умная, а глупая, как тетеря», «Пусть Мухарский у нее детей отберет. Это ужас какой-то», «Корчит из себя "высшее общество"», «А чего стоит ее жизнь?», «Сколько у женщины в голове может быть ваты. Лучше б она молчала», — такие комментарии написали зрители программы.

Ведущая уже не первый раз привлекает внимание к своей персоне яркими высказываниями, однажды она заявила, что в палатках на Майдане делали аборты женщинам, которые оказывали протестующим сексуальные услуги. Тогда актрису тоже раскритиковали украинцы.