Исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) назначен Максим Грищук. Об этом 21 августа сообщил источник «Украинским новостям»

«И.о. стал Грищук», — отметил он.

По его словам, его назначили сразу после увольнения Назара Холодницкого.

По информации источника украинского издания, Холодницкий может быть назначен советником президента Украины Владимира Зеленского.