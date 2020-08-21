«И.о. стал Грищук», — отметил он.
По его словам, его назначили сразу после увольнения Назара Холодницкого.
По информации источника украинского издания, Холодницкий может быть назначен советником президента Украины Владимира Зеленского.
«И.о. стал Грищук», — отметил он.
По его словам, его назначили сразу после увольнения Назара Холодницкого.
По информации источника украинского издания, Холодницкий может быть назначен советником президента Украины Владимира Зеленского.
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