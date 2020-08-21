Следственный комитет республики начал работу по делу о создании Координационного совета, целью которого была передача власти от действующего президента к экс-кандидату на этот пост Светлане Тихановской. В СК уже прибыл член президиума Координационного совета Максим Знак. Информация об этом появилась в Telegram-канале Nexta Live 21 августа

О создании Координационного совета из 70 человек Тихановская объявила 14 августа.

Генпрокурор Белоруссии объяснил, почему оппозиционеры бегут из Координационного совета © REUTERS, Vasily Fedosenko

При этом, по данным ЦИК, она набрала около 10% голосов, а действующий глава государства — чуть больше 80%.

По факту создания оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В четверг, 20 августа, генпрокурор Александр Конюк обнародовал информацию о том, что часть членов Координационного совета вышли из его состава, «понимая незаконность своих действий».

Член президиума оппозиционной организации юрист Максим Знак заявил, что Совет продолжит свою работу, несмотря на уголовное преследование.

В состав оппозиционного Координационного совета входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, экс-директор Купаловского театра Павел Латушко и активист Минского тракторного завода Сергей Дылевский.