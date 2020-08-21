О создании Координационного совета из 70 человек Тихановская объявила 14 августа.
Оппозиция считает результаты выборов подтасованными, в штабе Тихановской заявили, что на самом деле именно она победила в голосовании и должна быть президентом.
При этом, по данным ЦИК, она набрала около 10% голосов, а действующий глава государства — чуть больше 80%.
По факту создания оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
В четверг, 20 августа, генпрокурор Александр Конюк обнародовал информацию о том, что часть членов Координационного совета вышли из его состава, «понимая незаконность своих действий».
Член президиума оппозиционной организации юрист Максим Знак заявил, что Совет продолжит свою работу, несмотря на уголовное преследование.
В состав оппозиционного Координационного совета входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, экс-директор Купаловского театра Павел Латушко и активист Минского тракторного завода Сергей Дылевский.