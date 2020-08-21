Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру 21 августа раскритиковал белорусскую оппозицию

«Не понимаю, зачем людям, которые совсем не дураки, вешать на уши такую грубую лапшу. Это говорит о низком уровне людей, которые готовят программы для оппозиции. Если бы они хотели переманить на свою сторону белорусский рабочий класс, народные массы, нужно было придумать что-то более интеллектуальное. А доставать из нафталина заготовки тридцатилетней давности и снова их озвучивать… Это говорит о том, что в оппозиции сидят ни на что не годные люди, которым не хватает ума придумать красивую сказку для собственного народа», — сказал Зубец.

После закрытия избирательных участков 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.

Оппозиция создала Координационный совет и собралась добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, а также проведения новых президентских выборов. Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами». По его мнению, программа оппозиции предполагает разрыв отношений Белоруссии с Россией. В совете опровергли обвинения Лукашенко, назвав его слова «попыткой манипуляции и обмана».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.