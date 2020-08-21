Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин дал оценку происходящему в стране и заострил внимание на украинском следе, об этом сообщил Telegram-канал Украина.ру 21 августа

Похищения и убийства: ФСБ разоблачила агентов СБУ на территории РФ © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

«Война пришла к нам в дом. Вся страна в эпицентре. Да, мы, возможно, войдем в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это ужасно. Не исключено, что может быть и военный конфликт, на сегодня это уже реальность», — цитирует Виктора Хренина Telegram-канал Украина.ру.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).

Протестные акции в Белоруссии продолжаются, оппозиция сообщила о подготовке нового общенационального марша протеста.