Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жительницу Херсона, которая якобы передавала представителям ФСБ России информацию, необходимую для проведения подрывной деятельности против Украины. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора

Напряжение между Киевом и Москвой растёт: вода в Крым, шпионы и ракеты © president.gov.ua

«Жительница Херсона была завербована представителями ФСБ Российской Федерации. С 2017 года она систематически передавала представителям иностранной спецслужбы по зашифрованным каналам электронной связи, а также во время личных встреч на территории временно оккупированного полуострова Крым, информацию, необходимую для проведения подрывной деятельности против Украины», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыск по месту ее проживания, в ходе которого изъяли компьютерную технику, а также другие вещи, которые, по мнению силовиков, содержали доказательства ее противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.