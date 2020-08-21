Женщине сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
«Жительница Херсона была завербована представителями ФСБ Российской Федерации. С 2017 года она систематически передавала представителям иностранной спецслужбы по зашифрованным каналам электронной связи, а также во время личных встреч на территории временно оккупированного полуострова Крым, информацию, необходимую для проведения подрывной деятельности против Украины», — говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыск по месту ее проживания, в ходе которого изъяли компьютерную технику, а также другие вещи, которые, по мнению силовиков, содержали доказательства ее противоправной деятельности.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.