Рассматривать заявку будет специальная комиссия, которую создадут в Министерстве молодежи и спорта. На данный момент Федерация киберспорта на Украине остается общественной организацией, ее создали в 2018 году.
«Мы надеемся, что на текущий момент мы сделали достаточно для того, чтобы киберспорт получил такой долгожданный статус официального вида спорта в Украине. Мы также надеемся, что Министерство молодежи и спорта Украины тщательно подойдет к этому вопросу и мы добьемся того, к чему так давно идем», — говорит заместитель главы Федерации киберспорта Украины Антон Макрелов.
Киберспорт — командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр, его официально признали как вид спорта уже многие страны мира. В их числе США, Россия, Италия, Узбекистан, Индия.