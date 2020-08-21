Федерация киберспорта Украины подала заявку в Министерство молодежи и спорта о признании киберспорта на государственном уровне. Информация об этом появилась на сайте Федерации киберспорта 21 августа

Хакеры на миллионы долларов. Украина превратилась в прибежище киберпреступников © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Мы надеемся, что на текущий момент мы сделали достаточно для того, чтобы киберспорт получил такой долгожданный статус официального вида спорта в Украине. Мы также надеемся, что Министерство молодежи и спорта Украины тщательно подойдет к этому вопросу и мы добьемся того, к чему так давно идем», — говорит заместитель главы Федерации киберспорта Украины Антон Макрелов.

Киберспорт — командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр, его официально признали как вид спорта уже многие страны мира. В их числе США, Россия, Италия, Узбекистан, Индия.