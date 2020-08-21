Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в начале пандемии в стране не было технических ресурсов, чтобы заниматься разработкой вакцины, а сейчас она ждет, пока другие страны поделятся ею, чтобы начать производство. Об этом 21 августа Зеленский рассказал на брифинге в Николаевской области, который транслировали украинские телеканалы

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