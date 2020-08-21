«Производство вакцин, скажу вам откровенно… Сейчас есть у нас уже несколько предприятий, которые готовы массово производить. И мы разговариваем уже с некоторыми странами, которые являются разработчиками вакцины, чтобы ее получить. Чтобы помочь другим странам и себе», заявил он.
Ранее стало известно, что в России произведена первая партия вакцины от коронавируса, разработанная специалистами Центра Гамалеи. Первый в мире препарат для профилактики COVID-19 получил название «Спутник V». Это раствор для внутримышечного введения.