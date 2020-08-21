Печерский районный суд удовлетворил иск Александра Януковича к экс-депутату Госдумы РФ Илье Пономареву об опровержении распространенной им ранее недостоверной информации в прямом эфире телеканала «112 Украина». Об этом сообщила управляющий партнер АО AVER LEX, адвокат Ольга Просянюк, представляющая интересы Александра Януковича

Зеленского сравнили с Януковичем и обвинили в политической коррупции © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko

«Ни одного доказательства в подтверждение сказанных слов у Ильи Пономарева и у его представителей не было и нет, поскольку уголовных производств, обвинительных актов в отношении Александра Януковича по заявленным экс-депутатом Госдумы РФ "фактам" нет. Какие-либо уголовные процедуры по этим обстоятельствам также не инициировались. Видимо, поэтому более двух лет представители Ильи Пономарева, никак не желавшего отвечать за распространение недостоверной информации, всеми возможными способами уклонялись от участия в заседаниях и затягивали дело. Несмотря на это, информация признана недостоверной и должна быть опровергнута в прямом эфире телеканала "112 Украина". Это еще раз подтверждает и тот факт, что процесс против четвертого президента Украины Виктора Януковича в Оболонском суде строился на сфабрикованных доказательствах», — подчеркнула Просянюк.

В феврале 2018 года бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, давая свидетельские показания против четвертого президента Украины Виктора Януковича в Оболонском райсуде, а также в эфире телеканала «112 Украина» распространил неправдивую информацию о якобы сотрудничестве Януковича с РФ, продаже украинских облигаций внешнего займа и о получении 1 млрд долларов США в качестве подкупа за отказ Януковича подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. После чего был подан соответствующий иск в суд.