«Covid — это просто зараза. Другого слова просто нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице. И если дети это переносят как дети, как я считаю, с более-менее нормальной температурой, то взрослые переносят эту болезнь очень трудно», — заявил он.
Он отметил, что сложно переносят болезнь даже молодые и здоровые люди, которые занимаются спортом. Поэтому президент призвал всех украинцев быть осторожными.
Кроме сына, у Зеленских есть дочь, которая учится в старших классах школы.