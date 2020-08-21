Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с первой леди Еленой Зеленской от коронавируса лечился их маленький сын, который окончил первый класс. Об этом 21 августа Зеленский рассказал на брифинге в Николаевской области, который транслировали украинские телеканалы

«Covid — это просто зараза. Другого слова просто нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице. И если дети это переносят как дети, как я считаю, с более-менее нормальной температурой, то взрослые переносят эту болезнь очень трудно», — заявил он.

Елена Зеленская заразилась коронавирусом © Instagram Елена Зеленская

Кроме сына, у Зеленских есть дочь, которая учится в старших классах школы.