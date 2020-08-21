Украина введет технические ограничения, которые сделают невозможным прибытие большого числа паломников на празднование Рош ха-Шана в 2020 году в Умань Черкасской области. Об этом 21 августа заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге в Вышгороде Киевской области, который транслировали украинские телеканалы

«Мы понимаем все риски, которые связаны с таким массовым празднованием. Стандартно к нам приезжало порядка 20-50 тыс. человек в разные последние годы на паломничество. К сожалению, мы сейчас не можем тебе позволить такие риски, потому будут введены технические ограничения и по сути празднования, каким оно было в форме последних лет, не будет», — сказал Аваков.

Еврейский Новый год Рош Ха-Шана в Украине © скриншот с видео Украина.ру

В этом году крестный ход православных церквей также был отменен и поэтому, по словам Авакова, этот баланс должен быть восстановлен.В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана), который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября, в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

Новый год по иудейскому календарю хасиды будут отмечать с 29 сентября по 1 октября. Ежегодно в украинскую Умань, на могилу цадика рабби Нахмана, съезжаются тысячи паломников.