«В Беларуси нет экономики, вся это хозяйственная фикция, это потемкинская деревня на деньги Москвы… Ее экономика, это часть российской только причудливо, с местным фольклором, организована. А теперь представьте себе что она ссорится с Россией и Россия закрывается для нее… Поэтому и все позволяют Москве разруливать ситуацию и ждут окончательной декларации Москвы по поводу взятия на себя ответственности за транзит власти», — пояснил эксперт.
По его словам, даже если бы в Варшаве кто-то хотел «покусать» Москву, в Вашингтоне этого никто не позволил бы, так как там понимают, что от ослабления России выиграет только Пекин.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.