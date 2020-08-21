На Западе понимают, что Белоруссия является имманентной частью российской сферы влияния и останется там, кто бы ни пришел к власти, а у Запада нет ни сил, ни средств ее оттуда вытаскивать. Об этом политолог Якуб Корейба сказал в интервью изданию Украина.ру

Корейба рассказал, в чем сходятся интересы России и Запада в отношении Белоруссии © из архива Якуба Корейбы

По его словам, даже если бы в Варшаве кто-то хотел «покусать» Москву, в Вашингтоне этого никто не позволил бы, так как там понимают, что от ослабления России выиграет только Пекин.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

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