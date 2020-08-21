И Москва, и Запад заинтересованы в реформировании политической системы Белоруссии, чтобы не допустить попадания в руки оппонента дополнительных рычагов давления. Об этом политолог Якуб Корейба сказал в интервью изданию Украина.ру

Кочетков объяснил, как Россия дала понять, что Западу в Белоруссии делать нечего © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко гарантировал стабильность, он мог рассчитывать на поддержку, но «в результате своих собственных ошибок он стал фактором нестабильности и поэтому должен уйти».

«В интересах Польши, чтобы в результате транзита власти не уменьшилась степень белоруской независимости, чтобы Москва не получила новые рычаги влияния на страну — в самом пессимистичном варианте, просто чтобы Беларусь не исчезла. В этом, на мой взгляд, сходятся интересы России и Запада — Кремлю же тоже нужно реструктурировать свои отношения с Минском, что невозможно без реформирования Беларуси, что в свою очередь нереально при нынешней власти», — сказал Корейба.

При этом, по его словам, есть факторы, на которые ни Москва, ни Запад повлиять не могут — это позиция большинства белорусского общества, которое требует перемен. Поэтому, каким бы ни был риск, никто из внешних игроков не будет защищать человека, который сам лишил себя шансов оставаться у власти, отметил политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.