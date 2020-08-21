Сейчас среднетяжелые формы заболевания также входят в показания к госпитализации.
«Если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены менять стратегию госпитализации. Среднетяжелые формы заболевания также входят в показания к госпитализации, и этим наша страна отличается от многих стран… Но если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены тоже просматривать показания к госпитализации и госпитализировать только тяжелые формы заболевания», — рассказала Голубовская.
Ранее сообщалось, что почти 500 человек госпитализировали за сутки с подтвержденным коронавирусом, что является абсолютным рекордом по Украине с начала карантина.