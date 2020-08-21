Министерство здравоохранения Украины планирует изменить подход к госпитализации и принимать в стационар только тяжелобольных. Об этом 21 августа во время брифинга сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, а также член медицинского совета при Минздраве Ольга Голубовская

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены менять стратегию госпитализации. Среднетяжелые формы заболевания также входят в показания к госпитализации, и этим наша страна отличается от многих стран… Но если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены тоже просматривать показания к госпитализации и госпитализировать только тяжелые формы заболевания», — рассказала Голубовская.

Ранее сообщалось, что почти 500 человек госпитализировали за сутки с подтвержденным коронавирусом, что является абсолютным рекордом по Украине с начала карантина.