В понедельник, 17 августа, суд Видземского предместья Риги приговорил к 15 годам лишения свободы Бурака по обвинению в шпионаже в пользу России. Для 64-летнего человека такой срок по сути является смертным приговором.
«Человек категорически не признает своей вины, и у меня, видя материалы дела, нет повода в этом сомневаться. Если бы Олег был российским шпионом, его могли бы обменять. Но никто не говорит ни о каком обмене. Россию этот вопрос не волнует, потому что там не знают, что у них есть такой шпион», — сказала Янсоне.
Олег Бурак — лейтенант-полковник МВД в отставке. Он работал в министерстве до 2016 года, пока не был вынужден уйти на пенсию. При этом он был убежден, что реализуется коррупционная схема при разработке программного обеспечения в МВД, и передавал подтверждающие это документы латвийским спецслужбам.
По данным Янсоне, в итоге это программное обеспечение передали на разработку некой новосибирской фирме. После чего Бурака обвинили в шпионаже.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.