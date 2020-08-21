Если бы бывший лейтенант-полковник МВД Латвии Олег Бурак, обвиняемый в шпионаже в пользу РФ, был гражданином России, его можно было бы обменять, но Москва даже не знает об этом «шпионе». Об этом его адвокат Имма Янсоне сказала в интервью изданию Украина.ру

Латвийский адвокат: Как у каждого антисемита есть друг-еврей, так и у каждой страны, «воюющей» с РФ, есть русский шпион © Sputnik / Sergey Melkonov

«Человек категорически не признает своей вины, и у меня, видя материалы дела, нет повода в этом сомневаться. Если бы Олег был российским шпионом, его могли бы обменять. Но никто не говорит ни о каком обмене. Россию этот вопрос не волнует, потому что там не знают, что у них есть такой шпион», — сказала Янсоне.

Олег Бурак — лейтенант-полковник МВД в отставке. Он работал в министерстве до 2016 года, пока не был вынужден уйти на пенсию. При этом он был убежден, что реализуется коррупционная схема при разработке программного обеспечения в МВД, и передавал подтверждающие это документы латвийским спецслужбам.

По данным Янсоне, в итоге это программное обеспечение передали на разработку некой новосибирской фирме. После чего Бурака обвинили в шпионаже.

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