На Украину вернулись 20 членов экипажа либерийского судна Вourbon, которое в начале июля задержали в порту Находка за долги по зарплате, об этом сообщили в Международной федерации транспортников 21 августа

Судно Вourbon под флагом Либерии задержали власти порта Находка в России на основании Конвенции о труде в морском судоходстве в связи с задолженностью по заработной плате и отсутствием контрактов.

Украинские моряки в заложниках у пиратов и короновируса © marinetraffic.com

«20 украинских моряков были репатриированы. Четверо из них были списаны по медицинским показаниям и репатриированы за счет страховой компании, остальные 16 человек — за счет судовладельца», — говорится в сообщении Федерации транспортников.

К моменту списания задолженность судовладельца перед украинцами достигла суммы в $176,5 тыс. (13 млн рублей). После полного расчета судну позволили покинуть Находку. Известно, что Bourbon направился на Филиппины, а украинский экипаж сменили 14 российских моряков.

В июне на Украину вернулись еще 14 моряков, которые три года провели в ливийской тюрьме. Подозревали экипаж в контрабанде нефтепродуктов, однако за несколько лет ни одного судебного заседания по делу так и не состоялось.