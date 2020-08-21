Судно Вourbon под флагом Либерии задержали власти порта Находка в России на основании Конвенции о труде в морском судоходстве в связи с задолженностью по заработной плате и отсутствием контрактов.
На борту находилось 20 украинских моряков, которые требовали зарплату за отработанные 2 месяца, на тот момент задолженность составляла $116 тысяч (8,5 млн рублей).
«20 украинских моряков были репатриированы. Четверо из них были списаны по медицинским показаниям и репатриированы за счет страховой компании, остальные 16 человек — за счет судовладельца», — говорится в сообщении Федерации транспортников.
К моменту списания задолженность судовладельца перед украинцами достигла суммы в $176,5 тыс. (13 млн рублей). После полного расчета судну позволили покинуть Находку. Известно, что Bourbon направился на Филиппины, а украинский экипаж сменили 14 российских моряков.
В июне на Украину вернулись еще 14 моряков, которые три года провели в ливийской тюрьме. Подозревали экипаж в контрабанде нефтепродуктов, однако за несколько лет ни одного судебного заседания по делу так и не состоялось.