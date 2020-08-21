Президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела совещание с министрами, на котором выразила поддержку оппозиционным белорусским силам и заявила «о скоординированной позиции стран Балтии», сообщил портал NAVINY.BY 20 августа

На совещании с президентом Эстонии присутствовали премьер-министр Юри Тарас, министр обороны Юри Луйк и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Лукашенко санкциями не напугаешь. Чем закончится экстренный саммит ЕС по Белоруссии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Керсти Кальюлайд заявила, что для стран Балтии сейчас важно иметь скоординированное мнение, чтобы правильно выстроить последующие шаги Европы в отношении Белоруссии, в частности возможное введение санкций.

«Мы хотим, чтобы народ Беларуси имел возможность свободно выбирать свое будущее. Особенно сегодня нам здесь, в Эстонии, уместно об этом упомянуть. Эстония адекватно реагировала на предыдущие события. Наши точки зрения понятны, сильны, своевременны. Белорусские выборы не были свободными и справедливыми, поэтому мы их и не признаем», — сказала президент.

Единую позицию стран Европы Кальюлайд назвала «очень важным сигналом для белорусского народа».

Протестные акции в Белоруссии продолжаются, оппозиция сообщила о подготовке нового общенационального марша протеста.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).

По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.