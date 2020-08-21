Государственное бюро расследований Украины разоблачило чиновника Службы внешней разведки и бывшего пограничника при вывозе боеприпасов из района проведения Операции объединенных сил в Донбассе. Об этом 21 августа сообщает ГБР в Telegram

«Полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы незаконно вывозил боеприпасы из района проведения ООС. Как установило следствие, боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы в 2015-2017 годах и хранились в арендованном им гараже в Северодонецке», — говорится в сообщении.

Подрыв Сенсея. Нелегальный оборот оружия в Украине и проблемы ветеранов © AFP, GENYA SAVILOV

Обоим фигурантам сообщили о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УКУ).