В отношениях между Москвой и Минском возникают сложности, но эти сложности являются сложностями развития. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман об отсутствии антироссийских лозунгов в Белоруссии: Волк может закрыть пасть, но не станет пуделем © РИА Новости, Александр Натрускин

«Естественно, бывают какие-то сложности. Но это сложности развития. Это следствие того, что и Российская Федерация, и Белоруссия очень тесно между собой взаимодействуют, а при тесном контакте какие-то трения, естественно, случаются. Лучше пусть будет контакт с трениями, чем полное отсутствие контакта», — полагает Вассерман.

Отвечая на ремарку корреспондента о том, что при президентстве Александра Лукашенко проводилась «ползучая» белорусизация, публицист назвал это «опасной тенденцией», но добавил, что «ползучая» белорусизация лучше белорусизации «летучей».

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики. Позднее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.