Тракторист подорвался на неустановленном взрывном устройстве во время сельхозработ в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в пятницу, 21 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций ЛНР

Донбасс: режим тишины оправдался, очередь за «формулой Штайнмайера» © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк произошел в поселке Металлист, расположенном неподалеку от линии соприкосновения. В 2014 году на его территории велись бои между украинскими силовиками и ополченцами Донбасса.

«В Славяносербском районе, в поселке Металлист, при выполнении работ на поле сельхозпредприятия на тракторе Т-150 на неустановленном взрывном предмете подорвался мужчина 1971 года рождения», — сказал представитель пресс-службы МЧС ЛНР.

Пострадавший был доставлен в одну из больниц Луганска, однако от госпитализации отказался.