Инцидент произошел в поселке Металлист, расположенном неподалеку от линии соприкосновения. В 2014 году на его территории велись бои между украинскими силовиками и ополченцами Донбасса.
«В Славяносербском районе, в поселке Металлист, при выполнении работ на поле сельхозпредприятия на тракторе Т-150 на неустановленном взрывном предмете подорвался мужчина 1971 года рождения», — сказал представитель пресс-службы МЧС ЛНР.
Пострадавший был доставлен в одну из больниц Луганска, однако от госпитализации отказался.