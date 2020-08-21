Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое обращение, призвав рабочих крупных предприятий Белоруссии продолжать акции, включая забастовки, с целью добиться проведения новых президентских выборов. Видео опубликовали 20 августа на YouTube-канале «Страна для жизни»

Стреляют себе в ногу. К чему приведёт долгая забастовка белорусских предприятий © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По ее словам, цели просты — «освободить политических заключенных» и провести новые выборы.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но восстановил ее в штатном режиме.