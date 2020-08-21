«Дорогие мои белорусы, работники "Беларуськалия", МТЗ, "Гродноазота" и других предприятий, вы символ новой свободной Белоруссии… Будущее Белоруссии, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки», — сказала Тихановская.
По ее словам, цели просты — «освободить политических заключенных» и провести новые выборы.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но восстановил ее в штатном режиме.