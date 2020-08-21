Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя стачечного комитета Минского автозавода (МАЗ) Евгения Бахвалова. Об этом 20 августа сообщает Tut.by

Минтруда Белоруссии просит работников заводов не останавливать предприятия © скриншот с видео "Вечерний Гродно" заявила представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

На днях стачечный комитет «Беларуськалия» сообщил о пропаже сотрудника Дмитрия Куделевича. По словам сопредседателя стачкома Сергея Шица, Куделевич позвонил ему вечером 19 августа. Было слышно, как он общается с неизвестными людьми. Из разговора Шиц понял, что ему преградили дорогу и погрузили в автомобиль.

После объявления предварительных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, по всей Белоруссии проходят массовые протесты.

Против результатов выборов выступили и рабочие предприятий. Так, забастовку объявили рабочие Минского автозавода, «Беларуськалия», Белорусского металлургического завода, Минского завода колесных тягачей, Минского тракторного завода, Белорусского автомобильного завода и других предприятий.