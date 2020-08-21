Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Тиса» украинско-венгерской границы.
«Во время осмотра автобуса марки "Vanhool" украинской регистрации, который осуществлял нерегулярные перевозки в Венгрию, пограничный наряд заметил тайник. В конструктивных полостях над левым передним колесом был оснащен тайник, в котором находилось 15 мешков с камнями янтаря различных фракций. Общий вес обнаруженного составляет около 111 кг», — говорится в сообщении.
По факту произошедшего в ГУ НП Закарпатской области направлено сообщение по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 240-1 УК «Нарушение правил охраны или использования недр».