Украинские пограничники обнаружили крупную партию янтаря в автобусе, который следовал в Венгрию. Об этом в четверг, 21 августа, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Беда Янтарной народной республики. Как коронавирус бьёт по нелегальному бизнесу © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк произошел на контрольно-пропускном пункте «Тиса» украинско-венгерской границы.

«Во время осмотра автобуса марки "Vanhool" украинской регистрации, который осуществлял нерегулярные перевозки в Венгрию, пограничный наряд заметил тайник. В конструктивных полостях над левым передним колесом был оснащен тайник, в котором находилось 15 мешков с камнями янтаря различных фракций. Общий вес обнаруженного составляет около 111 кг», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего в ГУ НП Закарпатской области направлено сообщение по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 240-1 УК «Нарушение правил охраны или использования недр».