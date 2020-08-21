Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 20 августа в эфире телеканала ОНТ назвал программу оппозиционного Координационного совета «кошмарным сном» для экономики страны

Координационный совет в Белоруссии сделал заявление после возбуждения против него уголовного дела © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Премьер отметил, что оппозиционеры настаивают на выходе из интеграционных объединений. Однако, по его словам, любой разрыв связей неизбежно скажется на благосостоянии людей, и поэтому власти намерены, наоборот, увеличивать количество кооперационных связей и совместных проектов.

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов: действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская. Протесты длятся до сих пор, пострадали сотни человек. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.

Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, в президиум вошли семь человек. В ответ генпрокуратура сообщила, что в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. В ведомстве считают, что деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии.