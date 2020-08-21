Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, 20 августа комментируя в эфире ОНТ выделение Евросоюзом 53 миллионов евро для помощи белорусскому народу, заявил, что это «как-то не очень щедро»

Якубин перечислил три главные проблемы, с которыми столкнулась белорусская оппозиция © Facebook Алексея Якубина добавил, что в принципе не видит смысла комментировать это решение Еврокомиссии.

Говоря о призыве некоторых представителей оппозиции обустроить полноценную границу с Россией, Головченко отметил, что это обойдется примерно в миллиард долларов и займет до пяти лет.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз перенаправит предназначенные для помощи Белоруссии 53 миллиона евро на помощь гражданскому обществу в стране. Отмечается, что деньги направят не через государственные, а через общественные структуры. Они также пойдут на поддержку жертв жестокости силовиков во время протестов и помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

После выборов президента в Белоруссии 9 августа по всей стране начались протесты. Это произошло из-за официальных результатов выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80%, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10% голосов. Митинги жестко разгонялись, были задержаны порядка семи тысяч человек. Известно о четырех погибших.