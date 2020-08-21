«Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств», — сказал глава министерства иностранных дел России.
Лавров напомнил, что в Минских соглашениях зафиксировано положение о необходимости проведения на Украине конституционной реформы, предполагающей децентрализацию, а также принятие законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Конституционное закрепление особого статуса Донбасса он назвал ключом к урегулированию кризиса на Украине.
В июле президент Украины Владимир Зеленский предложил расшифровать каждый пункт Минских соглашений. Таким образом украинская сторона будет понимать, какие из них она в состоянии выполнить, и как будет это делать, сообщил он.