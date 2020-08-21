Украине пора перестать придумывать отговорки, чтобы не исполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений. Об этом 20 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд»

Хрупкое перемирие: почему Зеленский не готов выполнять Минские соглашения — видео © кадр из видео Украина.ру сказал глава министерства иностранных дел России.

Лавров напомнил, что в Минских соглашениях зафиксировано положение о необходимости проведения на Украине конституционной реформы, предполагающей децентрализацию, а также принятие законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Конституционное закрепление особого статуса Донбасса он назвал ключом к урегулированию кризиса на Украине.

В июле президент Украины Владимир Зеленский предложил расшифровать каждый пункт Минских соглашений. Таким образом украинская сторона будет понимать, какие из них она в состоянии выполнить, и как будет это делать, сообщил он.