«В федеральную целевую программу включены миллиардные суммы на реконструкцию: и партизанской, и симферопольской части сооружений водохранилищ, и всех водоводов, и строительство Бештерек-Зуйского забора, и на транспортировку этой воды до города», — сказал Баженов.
По его словам, на реализацию проектов понадобится несколько лет.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Баженов на днях сообщал о поэтапном режиме ограничения водоснабжения Симферополя и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа. В частности, речь идет о введении почасовой подачи воды и понижении потребления со 160 тысяч до 100 тысяч кубометров воды в сутки. Решение принято в связи обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.