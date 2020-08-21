Система водоснабжения Симферополя будет модернизирована, в том числе за счет строительства нового водозабора. Об этом 20 августа сообщил директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов в эфире телекомпании «Крым 24»

Зеленский лаконично ответил на вопрос о поставках воды в Крым © пресс-служба президента Украины

По его словам, на реализацию проектов понадобится несколько лет.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Баженов на днях сообщал о поэтапном режиме ограничения водоснабжения Симферополя и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа. В частности, речь идет о введении почасовой подачи воды и понижении потребления со 160 тысяч до 100 тысяч кубометров воды в сутки. Решение принято в связи обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.