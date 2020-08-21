Украинский комик и кандидат на кресло мэра Киева Сергей Притула предложил решить часть проблем Киева, повысив тарифы. Об этом 20 августа он заявил в интервью LB.ua

Шоумен Сергей Притула будет баллотироваться на пост мэра Киева © Facebook Сергій Притула - офіційна сторінка

Притула добавил, что не будет делать вид, будто в курсе проблем всех районов, поскольку «для того и набирается команда людей, которая помогает с этими вопросами».

Одной из ключевых проблем города Притула назвал транспорт.

«Транспортная реформа — это то, что надо делать безотлагательно. Во-вторых, у меня глубокое личное убеждение, что очень большое зло на уровне киевской власти лежит в плоскости тендерных комитетов. <…> Основной массив денег крадется на том же уровне. Более того, люди, ну то есть даже в бюджеты закладываются не с оглядкой на реальные потребности в той или иной сфере, а учитывая реальные "дерибаны" и откаты на потребностях. Это зло, с которым надо бороться в первую очередь», — добавил он.

Шоумен сказал, что часть проблем города можно решить при помощи повышения тарифов.

«Просто проблема плохого качества того или иного блага или природного какого-то ресурса лежит в следующем: оно все нуждается в обновлении, замене… Все эти вещи должны закладываться в тариф. Он, очевидно, должен немного вырасти. И людям нужно это объяснить и рассказать, что лучшее качество может быть только за счет небольшого поднятия тарифа. Но, к сожалению, ни один руководитель не хочет вслух об этом говорить. Потому что это сразу будет лупить по рейтингам», — отметил он.

Ранее пресс-служба партии «Голос» сообщила, что Притула будет баллотироваться на пост мэра Киева.

Парламент Украины назначил очередные местные выборы на 25 октября. Избирательная кампания стартует 5 сентября.