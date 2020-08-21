В Белоруссии есть небольшая, но очень активная группа белорусских националистов, которая поддерживалась Западом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

По его словам, из Минска спокойно вещает «Еврорадио» — радиостанция, которая направлена на подрыв идеи интеграции, формирование националистического русофобского сознания.

«При Лукашенко спокойно продавалась националистическая символика. Это не говоря уже о том, что сам Лукашенко приложил очень много усилий по дерусификации Белоруссии. Поэтому если бы Россия такие усилия употребляла, то тогда бы она могла контролировать Белоруссию во всем ее объеме. А так мы можем только прекратить поставки газа или нефти и обрушить белорусскую экономику. Да, этого тоже очень много, это тоже очень мощный фактор, но он не изменит белорусское общество», — считает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Богдан Безпалько: Лукашенко вытоптал политическую поляну в Белоруссии, и Россия ему это, к сожалению, позволила © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко заручился поддержкой 80% избирателей, а его основная конкурентка Светлана Тихановская — чуть более 10%.

Сторонники оппозиции, объявившей результаты подсчета голосов сфальсифицированными, вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОН. Милиция применила для разгона демонстрантов дубинки, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Тихановская сбежала в Литву, где позднее объявила о создании Координационного совета.

Итоги выборов президента в Белоруссии не признали и европейские страны, осудившие чрезмерное насилие при подавлении протестов.