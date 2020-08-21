По его словам, из Минска спокойно вещает «Еврорадио» — радиостанция, которая направлена на подрыв идеи интеграции, формирование националистического русофобского сознания.
«При Лукашенко спокойно продавалась националистическая символика. Это не говоря уже о том, что сам Лукашенко приложил очень много усилий по дерусификации Белоруссии. Поэтому если бы Россия такие усилия употребляла, то тогда бы она могла контролировать Белоруссию во всем ее объеме. А так мы можем только прекратить поставки газа или нефти и обрушить белорусскую экономику. Да, этого тоже очень много, это тоже очень мощный фактор, но он не изменит белорусское общество», — считает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии начались после того, как ЦИК 9 августа обнародовал итоги выборов главы государства, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко заручился поддержкой 80% избирателей, а его основная конкурентка Светлана Тихановская — чуть более 10%.
Сторонники оппозиции, объявившей результаты подсчета голосов сфальсифицированными, вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОН. Милиция применила для разгона демонстрантов дубинки, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Тихановская сбежала в Литву, где позднее объявила о создании Координационного совета.
Итоги выборов президента в Белоруссии не признали и европейские страны, осудившие чрезмерное насилие при подавлении протестов.