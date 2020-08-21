Россия не выращивала в Белоруссии пророссийских политиков, не создавали пророссийские партии, движения, организации, культурные и другие сообщества, прослойки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

По словам Богдана Безпалько, мы не завоевывали симпатии населения, не заставляли Лукашенко идти на то, чтобы он пустил в полном объеме наши средства массовой информации в Белоруссию.

«По сути Лукашенко вытоптал всю политическую поляну, не оставил никого из пророссийских или любых других политиков. Он пытался запрещать символы, которые относятся к нашей общей памяти, например, георгиевскую ленточку или «Бессмертный полк». И сейчас сложно опираться на кого-то в Белоруссии», — считает эксперт.

Белоруссия. Хроника протестов, 20 августа

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Массовые акции протеста в Белоруссии начались после того, как ЦИК 9 августа обнародовал итоги выборов главы государства, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко заручился поддержкой 80% избирателей.

Сторонники оппозиции, объявившей результаты подсчета голосов сфальсифицированными, вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОН. Милиция применила для разгона демонстрантов дубинки, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

Итоги выборов президента в Белоруссии не признали и европейские страны, осудившие чрезмерное насилие при подавлении протестов.