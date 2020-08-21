По словам Богдана Безпалько, мы не завоевывали симпатии населения, не заставляли Лукашенко идти на то, чтобы он пустил в полном объеме наши средства массовой информации в Белоруссию.
«По сути Лукашенко вытоптал всю политическую поляну, не оставил никого из пророссийских или любых других политиков. Он пытался запрещать символы, которые относятся к нашей общей памяти, например, георгиевскую ленточку или «Бессмертный полк». И сейчас сложно опираться на кого-то в Белоруссии», — считает эксперт.
Люди, которые, помимо всего прочего, все равно из чувства внутреннего долга занимаются общественно-политической деятельностью, чувствуют себя незащищенными, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии начались после того, как ЦИК 9 августа обнародовал итоги выборов главы государства, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко заручился поддержкой 80% избирателей.
Сторонники оппозиции, объявившей результаты подсчета голосов сфальсифицированными, вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОН. Милиция применила для разгона демонстрантов дубинки, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
Итоги выборов президента в Белоруссии не признали и европейские страны, осудившие чрезмерное насилие при подавлении протестов.