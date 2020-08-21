Он напомнил, что у Москвы есть четкая позиция относительно политических процессов на территории других государств — позиция невмешательства. При этом Кнырик признался, что как бывший гражданин Украины он всегда очень хотел, чтобы Россия все-таки вмешивалась в судьбу русских людей.
Те же чувства он испытывает и в отношении ситуации в Белоруссии.
«Мы должны оказать информационную поддержку не столько [президенту Александру] Лукашенко, сколько народу Белоруссии, чтобы не могли поднять голову все эти пропольские и пролитовские деятели, которые сейчас мутят воду… Наши основания — максимально помочь белорусскому обществу самим разобраться с теми технологиями, которые против них применяются», — заявил эксперт.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.