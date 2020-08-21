Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик считает не совсем правильной позицию невмешательства, которой придерживается Россия, когда речь идет о русских людях в других странах. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Вадим Самодуров: России надо начать диалог с белорусским обществом, а не с властью © из личного архива Вадима Самодурова

Те же чувства он испытывает и в отношении ситуации в Белоруссии.

«Мы должны оказать информационную поддержку не столько [президенту Александру] Лукашенко, сколько народу Белоруссии, чтобы не могли поднять голову все эти пропольские и пролитовские деятели, которые сейчас мутят воду… Наши основания — максимально помочь белорусскому обществу самим разобраться с теми технологиями, которые против них применяются», — заявил эксперт.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.