Если бы бывший лейтенант-полковник МВД Латвии Олег Бурак действительно был бы виновен в шпионаже в пользу РФ, он уже давно бы переехал в Россию и получил бы гражданство. Об этом его адвокат Имма Янсоне сказала в интервью изданию Украина.ру

Латвийский адвокат: Как у каждого антисемита есть друг-еврей, так и у каждой страны, «воюющей» с РФ, есть русский шпион © Sputnik / Sergey Melkonov

Янсоне убеждена в невиновности своего подзащитного. По ее словам, Бурака арестовали 16 октября 2018 года, и с тех пор он находится в тюрьме, хотя в СИЗО в Латвии держат не более 10 дней. Русская партия Латвии неоднократно пыталась поменять ему меру пресечения, предлагала и залог, и личные гарантии, но суд не рассмотрел такую возможность.

«Понимаете, все, что ему инкриминируют, было до 2016 года. Ну он же не дурак, взял бы и уехал. Тем более у него парализованный сын… Да если бы он действительно был шпионом, он уехал бы в Россию, ему бы там сразу дали гражданство и была бы перспектива сделать сыну операцию. Здесь такой возможности нет вообще», — сказала адвокат.

Олег Бурак — лейтенант-полковник МВД в отставке. Он работал в министерстве до 2016 года, пока не был вынужден уйти на пенсию. При этом он был убежден, что реализуется коррупционная схема при разработке программного обеспечения в МВД, и передавал подтверждающие это документы латвийским спецслужбам.

По данным Янсоне, в итоге это программное обеспечение передали на разработку некой новосибирской фирме. После чего Бурака обвинили в шпионаже.

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