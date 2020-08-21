В понедельник, 17 августа, суд Видземского предместья Риги приговорил к 15 годам лишения свободы Бурака по обвинению в шпионаже в пользу России. Для 64-летнего человека такой срок по сути является смертным приговором.
Янсоне убеждена в невиновности своего подзащитного. По ее словам, Бурака арестовали 16 октября 2018 года, и с тех пор он находится в тюрьме, хотя в СИЗО в Латвии держат не более 10 дней. Русская партия Латвии неоднократно пыталась поменять ему меру пресечения, предлагала и залог, и личные гарантии, но суд не рассмотрел такую возможность.
«Понимаете, все, что ему инкриминируют, было до 2016 года. Ну он же не дурак, взял бы и уехал. Тем более у него парализованный сын… Да если бы он действительно был шпионом, он уехал бы в Россию, ему бы там сразу дали гражданство и была бы перспектива сделать сыну операцию. Здесь такой возможности нет вообще», — сказала адвокат.
Олег Бурак — лейтенант-полковник МВД в отставке. Он работал в министерстве до 2016 года, пока не был вынужден уйти на пенсию. При этом он был убежден, что реализуется коррупционная схема при разработке программного обеспечения в МВД, и передавал подтверждающие это документы латвийским спецслужбам.
По данным Янсоне, в итоге это программное обеспечение передали на разработку некой новосибирской фирме. После чего Бурака обвинили в шпионаже.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.