Впервые президент Белоруссии Александр Лукашенко стал заигрывать со своим прозападным окружением еще с 2006 года. Об этом рассказал председатель Международного Славянского совета, известный российский политик Сергей Бабурин в интервью изданию Украина.ру

Сергей Бабурин: Пусть Лукашенко ищет врагов и предателей в своем окружении © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я говорил помощникам, соратникам и сотрудникам президента, что все это может кончиться плохо. Вот некоторые из них и оказались предателями уже сейчас. Его заигрывание с Европой обошлось ему очень дорого», — констатировал Батурин.

Политик при этом подчеркнул, что Лукашенко за его заслуги перед народом заслуживает прощения ошибок, чтобы он смог возглавить конституционную реформу и, приняв новую конституцию, передал власть более «молодым и, как они считают, более умным».

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.