Польша внимательно следит за ходом протестов в Белоруссии, чтобы в случае предоставления такой возможности что-то для себя «урвать». Об этом главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

Американист рассказал про влиятельных американских друзей Польши, которые помогают ей в продвижении белорусской оппозиции © gov.pl Павел Яблонский призвал Евросоюз дать Белоруссии альтернативу сотрудничества с Россией.

По словам Дзерманта, главный интерес Польши — это дестабилизация и хаотизация Белоруссии.

«С одной стороны, это ослабляет какого-никакого конкурента, который находится рядом. Это ослабляет и позиции России, потому что она в случае серьезной дестабилизации будет вынуждена вмешиваться и тратить ресурсы и нести издержки. Ну и третий фактор — да, если хаотизация и дестабилизация могут достичь такой точки, что под угрозой будет суверенитет и территориальная целостность», — сказал он.

Эксперт отметил, что Польша внимательно наблюдает за тем, что происходит в Бресте и Гродно, и если бы пошли захваты административных зданий, то Польша попыталась бы взять под защиту польское католическое меньшинство, то есть попыталась бы в этой ситуации что-то для себя «урвать».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.