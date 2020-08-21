На сегодняшний день в Белоруссии отсутствуют политические силы, ориентированные на интеграцию с Россией, потому что в этом вопросе Москва всегда действует по заведомо провальной схеме. Об этом политолог Вадим Самодуров сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт объяснил, почему пророссийским силам в Белоруссии не стоит выдвигать лозунг о присоединении к РФ © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко.

«Это скорее недоработка России, которая всегда действует по одной и той же заведомо обреченной на провал схеме. Россия выбирает некоего "пророссийского кандидата" и начинает работать с ним, начисто игнорируя не только народ той или иной страны, а даже совершенно явные оформленные влиятельные внутриэлитные группы. Мы это видели и видим на примере Украины, Грузии, Армении, Молдавии и так далее», — сказал Самодуров.

Таким образом, по его словам, сегодня в Белоруссии есть люди, которые говорят на русском языке, осознают себя как часть русского мира, но Россия ничего не делает для того, чтобы эти люди стали реальной силой, с мнением которой будут считаться в Белоруссии.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.