По его словам, отсутствие в Белоруссии институционально оформленных пророссийских политических сил — это не «заслуга» президента республики Александра Лукашенко.
«Это скорее недоработка России, которая всегда действует по одной и той же заведомо обреченной на провал схеме. Россия выбирает некоего "пророссийского кандидата" и начинает работать с ним, начисто игнорируя не только народ той или иной страны, а даже совершенно явные оформленные влиятельные внутриэлитные группы. Мы это видели и видим на примере Украины, Грузии, Армении, Молдавии и так далее», — сказал Самодуров.
Таким образом, по его словам, сегодня в Белоруссии есть люди, которые говорят на русском языке, осознают себя как часть русского мира, но Россия ничего не делает для того, чтобы эти люди стали реальной силой, с мнением которой будут считаться в Белоруссии.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.