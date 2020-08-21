«Я вполне допускаю, что ставится задача свергнуть Лукашенко. Политический класс Литвы — люди очень специфические, среди них распространено девиантное поведение. Среди депутатов литовского Сейма и МИД хватает хронических алкоголиков и психически неадекватных людей, поэтому я вполне допускаю, что они действительно верят в то, что могут протолкнуть Светлану Тихановскую на пост белорусского президента и сделать ее своей ставленницей», — считает эксперт.
В данном случае, пояснил Носович, Литва выступает в первую очередь как проводник стратегических интересов США в Европе.
Они заключаются в том, чтобы оторвать от России все бывшие советские республики и построить «санитарный кордон», который будет разделять Россию и Западную Европу. Специализацией Литвы является отрыв именно Белоруссии, поскольку это ближайший сосед, с которым Литву связывают многовековые связи, уточнил специалист.
Второй мотив, по его мнению, заключается в исторических комплексах литовской гуманитарной элиты и правящего класса, в их фантомных болях по утерянному Великому Княжеству Литовскому, из-за чего внешняя политика Вильнюса формируется с акцентом на те или иные формы вовлечения во внутреннюю политику тех государств, которые были в составе ВКЛ: Украина, Белоруссия, отчасти даже Молдавия.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики