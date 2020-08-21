Поскольку политический класс Литвы состоит из весьма специфических людей, то вполне вероятно, что они ставят своей целью свергнуть Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии и привести к власти Светлану Тихановскую. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Александр Носович: Литва выполняет миссию по отрыву Белоруссии от России © РИА Новости, Александр Натрускин

В данном случае, пояснил Носович, Литва выступает в первую очередь как проводник стратегических интересов США в Европе.

Они заключаются в том, чтобы оторвать от России все бывшие советские республики и построить «санитарный кордон», который будет разделять Россию и Западную Европу. Специализацией Литвы является отрыв именно Белоруссии, поскольку это ближайший сосед, с которым Литву связывают многовековые связи, уточнил специалист.

Второй мотив, по его мнению, заключается в исторических комплексах литовской гуманитарной элиты и правящего класса, в их фантомных болях по утерянному Великому Княжеству Литовскому, из-за чего внешняя политика Вильнюса формируется с акцентом на те или иные формы вовлечения во внутреннюю политику тех государств, которые были в составе ВКЛ: Украина, Белоруссия, отчасти даже Молдавия.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики