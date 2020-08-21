Польша на белорусском направлении ведет активную игру и ставит с Литвой схожие задачи, но некоторые ее мотивы более рациональны и логически оправданы. Об этом рассказал политолог Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Александр Носович: Литва выполняет миссию по отрыву Белоруссии от России © РИА Новости, Александр Натрускин

«Польскую политику в Белоруссию определяют факторы, схожие с литовскими. Во-первых, то же проведение в жизнь стратегических интересов США в регионе, а во-вторых — те же исторические мотивы», — указал Носович.

По его словам, Западная Белоруссия и Западная Украина относятся поляками к так называемым Восточным Кресам (окраинам Второй Речи Посполитой, которые вошли в состав Украинской и Белорусской ССР в 1939 году, что современная Польша считает исторической несправедливостью).

Польша претендует на возвращение своего влияния на этих территориях, вследствие чего на территории Белоруссии действует «карта поляка», получатели которой имеют право на постоянное проживание и работу в Польше, если они в межвоенный период были гражданами стран на территории бывший Речи Посполитой и ассоциируют себя с современной Польшей, ее правопреемницей, добавил специалист.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.